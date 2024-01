L’Apple Vision Pro coûte cher, mais il n’embarque pas pour autant toutes les récentes technologies. Les documents de la FCC, l’organisme qui valide les produits avant la commercialisation aux États-Unis, confirment aujourd’hui qu’il n’y a pas de Wi-Fi 6E ni d’Ultrawide Band.

Pas de Wi-Fi 6E ni d’Ultra Wideband

Le Wi-Fi 6 fonctionne sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, tandis que le Wi-Fi 6E fonctionne également sur la bande 6 GHz pour une plus grande largeur de bande. Le Wi-Fi 6E offre des vitesses sans fil plus rapides, une latence plus faible et moins d’interférences, à condition qu’un appareil compatible soit connecté à un routeur Wi-Fi 6E. En France, certains opérateurs proposent un tel support, dont Orange (Livebox) et Bouygues Telecom (Bbox).

Quant à l’Ultrawide Band, c’est disponible sur les iPhone 11, 12, 13, 14 et 15, mais ce sera absent sur l’Apple Vision Pro. Les appareils équipés de l’Ultra Wideband sont dotés d’une technologie de perception spatiale. C’est notamment utilisé avec le système Localiser d’Apple, AirDrop ou encore avec les AirTags.

Apple n’a pas encore communiqué toutes les caractéristiques techniques pour son casque de réalité mixte et il faudra probablement attendre encore un petit peu pour tout savoir. De nouvelles informations devraient notamment faire leur apparition le 19 janvier, jour où les précommandes seront lancées.

L’Apple Vision Pro sera disponible à l’achat dès le 2 février à partir de 3 499$. Cela concernera au départ les États-Unis. D’autres pays suivront au fil des mois.