Deux nouveaux titres viennent d’enrichir le catalogue mobile Netflix Games. Le Jeu de la Dame: Gambit (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est bien sûr inspiré de la série éponyme, et ne plaira véritablement qu’aux aficionados de cette dernière. Le jeu passe en effet son temps à vous indiquer quel coup jouer sans vous expliquer vraiment le pourquoi du comment, le niveau de jeu s’avère très aléatoire, et le mode online contre d’autres joueurs a une fâcheuse tendance à planter. Pour autant, l’emballage graphique est très correct, et le jeu alterne entre des parties complètes contre des personages de la série et des séquences de résolution de position. Pour les fans.

Le second titre de cette fournée n’est autre que le populaire Cut The Rope, ici dans une version « Daily » (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Comme son nom l’indique, cette version du jeu (aux graphismes très « allégés » par rapport à la version classique) propose un nouveau niveau chaque jour de la semaine, et à chaque nouveau mois, la thématique du niveau change. L’objectif du jeu consiste toujours à nourrir Om Nom avec des friandises, et il faudra bien sûr user des ciseaux et autres outils pour faire parvenir les petites douceurs jusqu’au petit affamé vert.

Pour rappel, ces deux titres ne peuvent être joués qu’à condition d’être abonné à Netflix.