Apple embauche pour son Apple Vision Pro (c’est le bon moment de revoir son CV). La firme de Cupertino cherche activement un développeur d’application expérimenté (au moins 4 ans d’expérience) à l’aise avec les langages de programmation de systèmes de bas niveau, les architectures logicielles ainsi que les différents outils de débogage et d’optimisation logicielle. Le bon candidat devra aussi maitriser le prototypage rapide, l’instrumentation de laboratoire et la collecte/ visualisation de données. La mission finale de cet ingénieur software sera de développer des logiciels à vocation scientifique ! L’offre d’emploi a été publiée sur le site d’Apple le 27 juillet prochain et a ensuite été relayée par le directeur de l’ingénierie de recherche chez Apple, Dmitri Diakopoulos,

Yeah, Twitter is dying, but did you know my team working on Vision Pro at Apple is hiring for a research software engineer? We're looking for experienced low-level folks who want to write software for science! https://t.co/ub0kJZ1Aiy pic.twitter.com/P55ouqDj1u

— Dimitri Diakopoulos (@ddiakopoulos) August 2, 2023