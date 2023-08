L’Inde fait vraiment tout pour favoriser l’achat sur son sol de produits fabriqués localement. Une note du gouvernement de Narendra Modi annonce la couleur : « L’importation d’ordinateurs portables, de tablettes, d’ordinateurs personnels tout-en-un et d’ordinateurs et de serveurs ultra compacts relevant de la norme HSN 8741 sera » restreinte « ». La note ajoute que l’importation sera autorisée moyennant une licence en cours de validité. La restriction ne s’appliquera pas non plus aux passagers transportant dans leurs bagages les appareils susmentionnés.

Cette obligation de licence prend effet immédiatement. En d’autres termes, cela signifie probablement qu’Apple a déjà dû récupérer sa licence d’importation sachant qu’un petit pourcentage de ce qu’il vend en Inde n’est pas produit au niveau local. Pour rappel, la firme de Cupertino avait dû longtemps batailler pour ouvrir son premier Apple Store en Inde, une ouverture conditionnée là encore à la production locale de produits pommés (iPhone, iPad, Mac, AirPods, etc.). Apple s’est non seulement plié aux conditions drastiques imposées par l’Inde, mais a même commencé à préparer l’avenir puisqu’une partie de cette production locale est désormais à la vente à l’exportation (hors des frontières de l’Inde) : d’ici 2025, le quart des iPhone produits en Inde devrait être revendu à l’international.