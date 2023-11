Certaines personnes ont vu leurs annonces avec des produits Apple comme les AirPods être supprimées sur Leboncoin. Le problème ? Le prix est jugé trop bas. Le site d’annonces a d’abord parlé d’un accord avec Apple… avant de démentir sa propre information.

Des prix imposés par Apple sur la revente ?

Romain Heuillard partage son histoire, avec son envie de vendre ses AirPods Pro de première génération avec un prix de 80 euros sur Leboncoin. Problème : son annonce est supprimée. Le service clients lui indique que l’offre « a été refusée car les tarifs de revente de votre produit ne sont pas respectés. Sachez que l’enseigne Apple a mis en place des grilles tarifaires de revente très strictes ».

Cette pratique est-elle légale ? Le Code du commerce interdit les pratiques où les prix sont imposés afin d’avoir de la concurrence. L’accord entre Apple et Leboncoin serait donc illégal.

.@Leboncoin impose des prix minimums, dictés par @Apple, pour la revente de produits d'occasion entre particuliers. Est-ce légal ? 🤔🧵 pic.twitter.com/If909ReGMm — Romain Heuillard (@RomainHeuillard) November 27, 2023

Romain Heuillard a donc voulu en savoir plus sur la grille tarifaire afin de savoir quel est le montant minimum pour proposer ses AirPods Pro. Mais Leboncoin refuse de communiquer l’information, tout en lui faisant savoir qu’il peut poster une nouvelle fois son annonce si le prix est bon. Encore faut-il le connaître…

Ce témoignage n’est en réalité pas le seul. En effet, un utilisateur sur Reddit a eu le droit à la même suppression de son annonce. Il y a également des témoignages sur le forum d’UFC-Que choisir.

Leboncoin dément

Alors, Apple impose-t-il réellement les prix pour la revente sur Leboncoin ? La réponse est non. Leboncoin indique à Numerama que le message de son service clients est « incorrecte » parce qu’il « laisse entendre qu’un accord tarifaire a été conclu, ce qui n’est pas le cas ». Le site de revente ajoute : « nos algorithmes de contrôle des annonces (qui filtrent 100 % des 800 000 nouvelles annonces postées chaque jour) se basent sur une large sélection d’indicateurs pour essayer de déterminer si une annonce est frauduleuse ou non. Un prix trop en inadéquation avec le prix moyen des produits comparables peut constituer une alerte et entraîner le blocage préventif de la mise en ligne de l’annonce ».

Au vu du message, Leboncoin suggère que des prix « trop bas » pour des AirPods ou d’autres produits Apple pourraient signifier qu’il s’agit d’une arnaque ou d’une contrefaçon, d’où le blocage de l’annonce.