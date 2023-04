Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) annonce avoir saisi 1 000 paires de faux AirPods Pro, ainsi que 50 fausses Apple Watch à l’aéroport international de Washington-Dulles. Les douanes révèlent l’histoire cette semaine, mais elle a eu lieu en mars.

Quatre cargaisons destinées au comté de Fairfax en Virginie ont été inspectées le 15 mars. Les enquêteurs ont découvert les 1 000 paires de faux AirPods Pro et les 50 fausses Apple Watches. Les produits ont été expédiés de Chine et les contrefacteurs auraient gagné plus de 290 000 dollars en les vendant au prix de détail suggéré par Apple s’ils avaient été authentiques.

« Des fabricants et des vendeurs peu scrupuleux profitent illégalement de la vente de produits contrefaits de qualité inférieure aux dépens et à la sécurité des consommateurs américains », a déclaré Christine Waugh, directrice intérimaire du CBP pour le port de Washington D.C. « Les douanes et la protection des frontières invitent les consommateurs à protéger leur santé et leur portefeuille en achetant des biens de consommation authentiques auprès de vendeurs réputés ou autorisés ».

Le CBP indique qu’au cours de l’année fiscale 2022, il a saisi près de 21 000 cargaisons contenant des produits de contrefaçon qui violent le programme d’application des droits de propriété intellectuelle des États-Unis.

Pour sa part, Apple lutte contre les contrefaçons depuis des années, mais c’est surtout pour les AirPods qu’il s’agit d’un problème majeur. En 2021, il a été estimé que les faux AirPods avaient représenté un manque à gagner de 3,2 milliards de dollars pour Apple.

Pour contrer ce phénomène, Apple a ajouté un nouveau système dans iOS 16 qui avertit les utilisateurs lorsqu’ils tentent de coupler des AirPods contrefaits avec leur iPhone ou iPad. Toutefois, certains fabricants de faux AirPods ont déjà trouvé des moyens de contourner l’avertissement d’iOS 16.