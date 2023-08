C’est déjà la fin pour City On Fire, Apple TV+ a décidé d’annuler sa série dramatique après seulement une saison, fait savoir Deadline. Le succès n’a pas été au rendez-vous pour ce programme.

Dans City on Fire, une étudiante de l’université de New York est abattue à Central Park le 4 juillet 2003. Samantha est seule ; il n’y a pas de témoins et très peu de preuves matérielles. Le groupe de ses amis joue dans son club préféré du centre-ville, mais elle part pour rencontrer quelqu’un, en promettant de revenir. Elle ne reviendra jamais. Au fil de l’enquête, Samantha se révèle être le lien crucial entre une série d’incendies mystérieux dans toute la ville, la scène musicale du centre-ville et une riche famille d’agents immobiliers des quartiers chics qui croule sous la pression des nombreux secrets qu’elle garde.

City On Fire sur Apple TV+ aurait dû avoir plusieurs saisons et le dernier épisode permettait d’ailleurs d’avancer dans l’histoire. Mais dans le même temps, la saison 1 couvrait l’arc du livre.

Le casting comprenait Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, Jemima Kirke, Nico Tortorella, Ashley Zukerman, Xavier Clyde, Max Milner, Alexandra Doke, Omid Abtahi, Kathleen Munroe, John Cameron Mitchell, Geoff Pierson et Beth Malone.

Il y a huit épisodes au total. La série a fait ses débuts sur Apple TV+ le 12 mai et le huitième épisode a été diffusé le 16 juin.