Le chiffre d’affaires d’Apple a encore baissé lors du second trimestre de l’année, et cela commence à devenir une sale habitude pour la firme de Cupertino puisque le CA était déjà en baisse lors des Q1 2023 et Q4 2022 ! Les investisseurs semblent un peu moins confiants face à cette avalanche de chiffres moroses : baisse des ventes d’iPhone, d’iPad et de Mac, baisse du CA, tout semble indiquer qu’Apple tourne au ralenti même si les performances restent à relativiser sachant que les bénéfices continuent de crever les plafonds (presque 20 milliards de profits sur le Q2).

La bonne forme de services (+8% et un milliard d’abonnés) et des wearables n’aura pas suffi à inverser la tendance : AAPL se prend un gros coup de mou depuis l’annonce des résultats et recule encore plus fortement qu’il y a quelques jours. De -3% durant la journée du vendredi 4 août, la baisse de la valeur de l’action est de -4,8% à l’heure d’écrire ces lignes (181 dollars l’action) ; un vrai coup de grisou ! Quant à la capitalisation, les 3000 dollars sont désormais assez loin. Apple reste tout de même sur un tas d’or potentiel de 2850 milliards de dollars.

La persistance de la baisse du cours, son intensité surtout, laissent craindre que les investisseurs aient un peu perdu de leur confiance dans la capacité de Tim Cook à faire les bons choix afin de garantir la croissance d’Apple sur les années à venir. Et ce ne sont pas les prévisions d’Apple pour le Q3 qui permettront de rassurer les actionnaires : les résultats des ventes de Mac et d’iPad devraient subir une baisse à deux chiffres de pourcentage si l’on en croit Luca Maestri, le CFO d’Apple (directeur financier).