La capitalisation d’Apple est retombée sous le cap des 3 000 milliards de dollars à la Bourse à la suite de la publication de ses résultats financiers. Ils ont dépassé les attentes des analystes pour certains points. Mais en analysant de plus près, les ventes ont déçu les marchés.

L’action d’Apple est actuellement à 185,24 dollars, en recul de 3,10%. La capitalisation boursière s’établit à 2 920 milliards de dollars. C’est même tombé à 3,6% un peu plus tôt, ce qui a représenté la chute la plus importante d’Apple depuis janvier, représentant une perte de plus de 120 milliards de dollars en valeur de marché.

Apple a annoncé hier soir avoir un chiffre d’affaires de 81,80 milliards de dollars, en recul de 1,4%. Le fait que ce soit en recul n’a pas vraiment plu aux investisseurs, bien que ce soit supérieur à leurs attentes. Par contre, le bénéfice est en hausse de 2,26% à 19,88 milliards de dollars.

Le problème touche surtout les iPhone avec un chiffre d’affaires en baisse de 2,45%, les iPad avec une baisse de 19,84% et les Mac avec une baisse de 7,34%, alors que trois nouveaux Mac ont vu le jour lors du dernier trimestre. Le meilleur succès d’Apple a concerné ses services (iCloud, App Store, Apple Music, etc) avec un chiffre d’affaires de 21,21 milliards de dollars, en hausse de 8,21%. Il y a également eu un milliard d’abonnements.

Bien sûr, le trimestre en cours va être important avec notamment l’annonce des iPhone 15 en septembre. Soit Apple va rassurer les marchés avec ses nouveaux smartphones, soit le groupe va les décevoir avec des nouveautés pas jugées suffisantes pour eux.