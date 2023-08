Google a mis en ligne une publicité qui concerne les utilisateurs d’iPhone. Le groupe veut rassurer ceux qui hésitent à abandonner leur téléphone Apple pour passer sur un modèle tournant sous Android.

Google rassure les utilisateurs d’iPhone

« Que faire si je crains de changer de téléphone ? », demande Google dans sa publicité où une femme a un iPhone et un Pixel sous les yeux. S’enchaînent plusieurs questions, toujours en lien avec l’inquiétude, pour savoir si telle ou telle option sera disponible sur Android. Sans surprise, la pub montre des personnes qui abandonnent l’iPhone et sont toutes joyeuses en utilisant un smartphone Android.

Google propose également quatre vidéos similaires qui se focalisent sur certains points :

Confidentialité et sécurité : Play Protect, qui analyse les applications installées sur l’appareil Android à la recherche de logiciels malveillants, est présenté comme une protection proactive. Il peut supprimer les applications nuisibles ou le faire automatiquement, en fonction de la menace.

Réactions Emoji : cette fonctionnalité, qui fait partie de l’application Google Messages, est destinée à ceux qui « craignent que les SMS ne soient plus aussi amusants si vous passez à Android », dit Google. Il est possible de répondre aux messages SMS/RCS avec n’importe quel emoji. Il n’y a évidemment pas iMessage sur le système d’exploitation de Google.

Transfert de photos : Google a lancé l’année dernière une application Passer à Android pour transférer les données d’un iPhone vers un appareil Android.

Compatibilité des appareils : « Les téléphones Android se connectent à vos haut-parleurs, casques, appareils domestiques intelligents et bien plus encore. Et ils sont faciles à appairer », affirme Google. À l’exception des HomePod, la plupart des appareils domestiques intelligents et de divertissement proposent des applications compagnons Android et iOS. Quant à la technologie Bluetooth, elle est universelle.

Chaque vidéo se termine avec le slogan « Switchez et faites en plus ». Plusieurs smartphones sont mis en avant, dont les Samsung Galaxy Z Fold 4/5, Galaxy Z Flip 4/5, Galaxy S23, Pixel 7 Pro et Pixel Fold.