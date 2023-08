Apple Music vient d’introduire une nouvelle radio personnalisée portant le nom de « Discovery Station », nichée dans les meilleurs choix de la section « Écouter maintenant » de l’application ‌Apple Music‌. Cette radio personnalisée porte le tag « Made for You » et s’appaire en quelque sorte avec la radio personnalisée existante qui porte déjà votre nom. Elle est également accessible via un lien direct pour les utilisateurs qui ne l’ont pas encore repéré dans l’application, à cette adresse.

La « station de découverte » semble proposer des chansons similaires à celles trouvées dans sa propre collection de musique personnelle. Fait intéressant, elle sélectionne exclusivement les pistes qui ne sont pas déjà présentes dans ses listes de lecture ou sa bibliothèque (ce qui permettra peut-être d’enrichir sa playlist).

Bien que l’on ne dispose pas encore d’informations précises sur le fonctionnement de l’algorithme de Discovery Station (aucune documentation officielle), cette radio personnalisée semble particulièrement intéressante pour ceux qui souhaitent découvrir de nouveaux morceaux adaptés à leurs préférences musicales. Plutôt bien pensé donc…