Il était difficile de s’en douter à la vue des premières images du trailer, et pourtant : Koei Tecmo annonce qu’Atelier Resleriana, la suite de la fameuse trilogie Atelier Ryza, sera bien disponible sur iOS, Android et sur PC (via Steam). Le trailer du jeu est de toute « beauuuuuté », et ce n’est pourtant pas le studio Gust qui s’est chargé du développement. Atelier Resleriana est en effet l’oeuvre du studio Akatsuki Games (Dragon Ball Z Dokkan Battle, Romancing SaGa Re;universe), épaulé par les petites mains de la Team Ninja. Du beau monde donc.

Le jeu toujours un mixte entre un RPG d’Heroic Fantasy et une direction artistique très orientée manga « girlie », comme tous les autres titres de la franchise par ailleurs. Ceux qui ne supportent pas les cris d’enthousiasmes (assez stridents parfois il est vrai) de jeunes héroïnes japonaises au look sexy sont priés de faire la queue pour le prochain jeu AR Monster Hunter de Niantic. Atelier Resleriana n’a pas encore de date de sortie sur iOS, Android et PC, mais le jeu serait bel et bien disponible avant la fin de l’année.