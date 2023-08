Déjà peu confiant sur le succès potentiel de l’Apple Vision Pro, dont il fabrique pourtant les écrans Micro-OLED, Sony ne se montre pas plus optimiste concernant l’iPhone 15, et plus globalement le marché du smartphone en général. Durant sa dernière publication de résultats, Sony a livré des prévisions plutôt sèches sur l’avenir proche du marché mobile :« La reprise du marché des smartphones en Chine est plus lente que prévu et les conditions sur le marché américain se détériorent », a déclaré Sadahiko Hayakawa, le directeur financier de Sony « Nous nous attendions à ce que le marché des smartphones commence à se redresser à partir de la seconde moitié de cette année, mais désormais nous nous attendons à ce que cela ne se produise pas avant au moins l’année prochaine. »

Sachant que l’iPhone 15 est sans doute le modèle le plus attendu de cette seconde moitié de l’année, cela signifie tout simplement que Sony ne croit pas à une progression des ventes. Les dirigeants du fabricant japonais ne sont pas les seuls à nourrir quelques doutes. L’analyste réputé Ming Chi Kuo a déjà confié que la demande pour l’iPhone 15 serait très certainement plus faible que celle de son prédécesseur.