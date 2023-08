Depuis l’iPhone 14, Apple a ajouté à iOS une précieuse fonction d’appel d’urgence par satellite, qui comme son nom l’indique permet de passer des appels sur les numéros d’urgence y compris dans les zones non couvertes par le réseau mobile (dites « zones blanches » en France). Cette fonction a déjà sauvé nombre de vies un peu partout dans le monde, et en début de semaine, elle a encore évité une fin tragique à une famille entière piégée au milieu d’un immense incendie de forêt à Maui.

My brother’s girlfriend’s cousin and his family were caught in their vehicle in Maui while the wildfires suddenly erupted around them.

No cell service, so Apple Emergency SOS was the only way they could get in contact with first responders. Literally saved their lives. pic.twitter.com/PpxNwTGOAf

— Michael J. Miraflor (@michaelmiraflor) August 10, 2023