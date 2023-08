Apple l’a bien montré lors de sa dernière keynote : l‘Apple Vision Pro sera aussi un outil de travail, et il suffira de regarder son Mac pour qu’un écran du Mac s’affiche en format XR sous le casque. Mais ce que l’on ne savait pas, c’est que Windows pourra lui aussi tourner sous visionOS… grâce à la virtualisation. UTM est un outil de virtualisation capable de s’ouvrir sous Apple Vision Pro tout simplement parce que le logiciel est disponible sur iPadOS ; et pour rappel, les apps iPad pourront bien se lancer sous visionOS. Sachant qu’UTM virtualise aussi du Linux ou de l’Android, cela signifie que la plateforme visionOS pourra très vite devenir un environnement multiplateformes. Pour preuve, Windows XP se lance déjà dans le simulateur de visionOS dispo sur Mac (voir ci-dessous).

vidéo @UTMapp

Tout n’est pas encore optimum toutefois : les développeurs d’UTM précisent que les méthodes de saisie spécifiques à l’Apple Vision Pro (au doigt et à l’œil pourrait-on dire) ne sont pas encore prise en charge par le le logiciel de virtualisation. L’autre contrainte de taille, c’est qu’UTM n’est pas disponible directement dans l’App Store. Il faut en effet installer le logiciel « par la bande » sur iOS et iPadOS, et il en sera sans doute de même (si possible) avec l’Apple Vision Pro, à moins qu’Apple ne se montre un peu plus compréhensif vis à vis de ce type d’outil.