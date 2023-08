Apple et Calltech sont en bisbilles judiciaires depuis plus de 6 ans, une bataille sur tapis vert qui ne cesse de rebondir au grès des appels et des nouvelles plaintes. Au coeur de ce conflit, des brevets portant sur la technologie Wi-Fi, et qui impliquent donc potentiellement la quasi intégralité des appareils d’Apple. Ciblé à son tour par Calltech pour des brevets similaires, Broadcom avait uni ses forces à celles d’Apple pour tenter de faire annuler une première décision de justice qui ordonnait aux deux géants de version à Calltech plus d’un milliard de dollars en dommages et intérêts. Apple écopait du montant le plus lourd – 838 millions de dollars – et les avocats de Cupertino considéraient alors que les sommes exigées n’étaient pas proportionnelles aux violations de brevets notifiées.

L’épilogue de cette longue joute juridique pourrait avoir lieu plus tôt que prévu. Si l’on en croit Reuters qui cite le document du tribunal de Californie, Calltech pourrait avoir craqué face à la persévérance des avocats d’Apple et de Broadcom, au point d’accepter un deal financier forcément moins intéressant que les dommages et intérêts décidés par la justice. Le document mentionne uniquement Broadcom, mais l’action judiciaire du californien étant liée à celle de Broadcom, il ne fait plus guère de doutes que le deal concernera in fine les deux sociétés.