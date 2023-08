Plusieurs nouveautés de l’iPhone SE 4 se dévoilent aujourd’hui. On retrouve un mix entre l’iPhone 14 et l’iPhone 15 Pro, selon les informations du leaker Unknownz21.

L’iPhone SE 4 est annoncé pour reprendre le design général de l’iPhone 14. Cela signifie par conséquent un écran OLED à la place du LCD sur le modèle actuel, une encoche et Face ID au lieu de Touch ID. Le leaker précise qu’il y aurait qu’un seul capteur photo au dos, à l’inverse de deux sur l’iPhone 14.

Parmi les nouveautés prises de l’iPhone 15 Pro, on retrouverait un port USB au lieu du port Lightning. Ce choix n’est pas étonnant sachant que la réglementation européenne oblige les constructeurs à passer sur l’USB-C. Aussi, l’iPhone SE 4 aurait le droit à un bouton Action. Ce bouton, déjà présent sur l’Apple Watch et prévu sur l’iPhone 15 Pro, va remplacer le commutateur pour le silencieux. Les utilisateurs devraient être en mesure de le configurer pour réaliser telle ou telle action.

Les plus observateurs noteront que les iPhone 15 Pro et Pro Max auront ce bouton Action, mais pas les iPhone 15 et 15 Plus. Pourquoi donc l’iPhone SE 4, qui se veut l’entrée de gamme, aurait-il le droit à l’avoir ? La réponse se situe au niveau de la date de sortie. Les rumeurs suggèrent que le nouvel iPhone d’entrée de gamme n’arrivera pas avant 2025. On peut donc se douter que les iPhone 16 et 16 Plus en 2024 auront le bouton Action. La présence sur l’iPhone SE 4 en 2025 ne serait donc pas si étonnante.

Parmi les autres changements, il y aura normalement le modem 5G d’Apple. Mais le développement de la puce réseau est un peu compliqué, ce qui explique la sortie en 2025 et non 2024.