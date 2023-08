Le 15 août 1998 a été un jour notable pour Apple avec le lancement du tout premier iMac. Il s’agissait de l’iMac G3 qui combinait dans un seul et même boîtier un écran de 15 pouces et une unité centrale. Aujourd’hui, Apple propose toujours des ordinateurs tout-en-un.

Caractérisé par son boîtier translucide et son écran, l’iMac s’est démarqué du design conventionnel des ordinateurs de l’époque. Il a ouvert la voie à plusieurs innovations industrielles, notamment l’adoption de l’USB et du FireWire, tout en supprimant le lecteur de disquettes et d’autres ports obsolètes. L’ordinateur était équipé d’un processeur PowerPC G3 cadencé à 233 MHz, d’un disque dur de 4 Go, de 32 Mo de RAM, d’un lecteur de CD, de deux ports USB et d’un port Ethernet, reflétant l’importance émergente de la connectivité à Internet.

L’iMac G3 était disponible au prix de 9 990 francs à l’époque, soit plus de 1 500 euros de nos jours.

Apple a ensuite sorti l’iMac G4 en 2002 avec une base en dôme unique et un écran plat. 2004 a été marquée par le lancement de l’iMac G5 qui intégrait tous les composants derrière l’écran, établissant ainsi la norme pour les futurs modèles tout-en-un.

Vient 2007 où Apple a proposé le fameux iMac unibody en aluminium et en verre. Apple a ajouté un écran Retina en 2014 puis a lancé l’iMac Pro en 2017. Et en 2021, nous avons eu le droit à un nouveau design de l’ordinateur tout-en-un avec l’abandon des processeurs Intel au profit de l’Apple Silicon avec la puce M1.

Il n’y a pas eu de nouvel iMac depuis. Mais si l’on en croit les rumeurs, Apple va proposer un nouvel iMac en octobre équipé de la puce M3.