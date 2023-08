L’Apple Card continue de satisfaire tous ceux qui l’ont, au point d’être à la place depuis trois ans selon l’étude de J.D. Power. L’Apple Card est la « meilleure carte de crédit co-marquée pour la satisfaction du client sans cotisation annuelle ». Elle est co-marquée parce qu’Apple travaille avec la banque Goldman Sachs.

Jennifer Bailey, la vice-présidente d’Apple Pay, a réagi à l’étude plus que positive pour l’Apple Card :

Depuis le début, nous nous sommes engagés à fournir des outils et des services qui aident les utilisateurs à mener une vie financière plus saine, et il est gratifiant de voir les clients utiliser et trouver de la valeur dans les avantages de l’Apple Card. Nous sommes honorés que l’Apple Card ait été reconnue comme un leader en matière de satisfaction client. En partenariat avec Goldman Sachs, nous nous efforçons en permanence d’accroître la valeur que les utilisateurs tirent de l’Apple Card, notamment avec le lancement des comptes épargnes, et nous sommes impatients de continuer à développer des outils et des services qui placent nos utilisateurs et leur santé financière au premier plan.