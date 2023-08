Si l’on connait quelques uns des composants essentiels de l’Apple Vision Pro (capteurs, écran, processeurs, batterie), c’est encore le flou concernant la capacité de stockage de l’appareil. Si l’on en croit iPhoneSoft, le Vision Pro pourrait disposera de 1 To de stockage en SSD ! Les modèles mis à disposition des développeurs dans les Labs dédiés auraient en effet déjà droit à 1 To de capacité de stockage. L’information provient certes d’un seul développeur qui affirme avoir eu accès à l’un des Labs, et rien ne dit qu’Apple sera aussi généreux avec les modèles commercialisés.

Une grosse capacité de stockage fait pourtant sens pour un appareil capable de lire du contenu 4K en mode immersif, mais il reste tout de même plus probable qu’Apple décline son casque de réalité mixte en plusieurs capacités. Le modèle standard à 3499 dollars pourrait ainsi disposer de 512 Go de stockage tandis qu’un modèle plus cher aurait droit à 1 To. Simple supposition à ce stade. Peut-être aussi qu’Apple se montrera aussi radin en stockage qu’avec ses autres catégories de produits. Mais à 3499 dollars la douloureuse, 128 Go apparaitrait comme une stratégie commerciale vraiment indigne…