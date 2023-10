Une nouvelle « fuite » suggère qu’Apple évalue en interne le potentiel de sa technologie Apple Vision Pro pour l’identification et potentiellement l’aide au traitement de certains soucis de santé mentale. Apple a déjà fait allusion à des applications plus diversifiées pour le Vision Pro, allant au-delà des fonctions initiales de l’appareil, tandis qu’un nombre important de brevets du Vision Pro concerne l’usage des capteurs dans le cadre d’applications de santé (permettant par exemple d’évaluer les niveaux de stress des porteurs du casque).

Selon des sources citées par The Information, Apple aurait envisagé une application plus spécifique du Vision Pro pour le soutien à la santé mentale. Dans le détail, l’appareil évaluerait les expressions faciales du porteur du casque afin d’identifier les signes d’affections telles que la dépression et l’anxiété. Après détection, le casque pourrait réagir en affichant des images spécifiques et en lisant du contenu audio conçu pour influencer positivement les émotions de l’utilisateur.

Des VP clés d’Apple, dont Mike Rockwell, qui dirige le groupe Vision Products, auraient investi des efforts considérables dans ce concept. L’entreprise aurait également recruté des experts en soins de santé pour explorer de potentielles fonctions liées à la santé mentale. Le Vision Pro d’Apple devrait être commercialisé début 2024.