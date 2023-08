C’est le genre de nouveauté qui n’en est malheureusement une que pour les utilisateurs iOS (et iPadOS). Il est désormais possible de créer un lien hypertexte rattaché à un bout de texte rédigé dans l’app Mail. Sous la dernière version d’iOS, la procédure est simple puisqu’il suffit de sélectionner le mot sur lequel on veut placer le lien hypertexte puis choisir l’option « Ajouter le Lien » (à droite de Couper/Copier/Coller), option qui ouvre une zone de saisie permettant d’y renseigner l’URL. Facile !

Ce n’est pas plus compliqué et cela marche tellement bien que l’hyperlien est même compatible avec la fonction Aperçu (on peut aussi le modifier à la volée, le dupliquer, l’exporter, etc.). Bon, cette mise à jour bienvenue ne règle pas tous les soucis de Mail avec l’HTM (loin s’en faut), mais c’est tout de même toujours bon à prendre, d’autant que Mail n’est pas vraiment l’app sur laquelle Apple passe le plus de temps (il y aurait besoin pourtant…).