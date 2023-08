Nos confrères de Macg savent jouer avec les pourcentages. Ces dernier ont repris les données fournies par Apple dans son Rapport sur les bénéficiaires de la loi européenne sur les services numériques (DSA), d’autant que la dernière mouture de ce rapport apporte des précisions sur le nombre d’utilisateurs iOS/iPad OS en Europe. Le DSA (qui rentre en activité aujourd’hui) oblige en effet les géants de la tech à indiquer combien d’utilisateurs se trouvent sur leurs écosystèmes respectifs.

Il y a quelques mois, on apprenait ainsi que 101 millions de citoyens de l’UE utilisaient un iPhone ou un iPad capable de se connecter à l’App Store et que 6 millions étaient sur macOS (ce qui n’est pas énorme). Les données fournies par Apple descendent cette fois au niveau de chacun de pays de l’union… et les surprises sont de taille : malgré un Pdm en volume de vente de seulement 20% en France, 24 millions d’utilisateurs de l’hexagone passent par l’App Store, soit 35% de la population totale. Sachant que tout le monde n’est pas utilisateur de smartphone en France (nourrissons, très jeunes enfants, nombre de personnes du 4ème âge), la base installée mobile d’Apple doit probablement tourner plus précisément aux alentours des 40%.

D’autres pays font encore mieux, notamment les pays du nordiques puisque iOS/iPadOS/macOS occupe 57% de base installée en Suède, et 68% au Danemark ! Sans surprise, les pays européens aux revenus les plus faibles comme la Grèce (10%) ou la Pologne (13%) ne sont pas très friands de produits Apple.