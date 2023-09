On connait depuis hier la liste des sociétés, applications et services qui devront se soumettre au nouveau cadre règlementaire sur le numérique en Europe (le fameux DMA). Apple n’est pas le plus à plaindre des GAFAM : Safari, l’App Store et iOS devront bien se soumettre au DMA, mais iPadOS, macOS, iMessage, Apple Music ou bien encore Plans échappent pour le moment à ce nouveau train de mesures. « Pour le moment », car la commission européenne a également ouvert une enquête pour déterminer si le système d’exploitation iPadOS devrait être inclus dans le règlement du DMA.

Si les règles concernent les Gatekeeper (contrôleurs d’accès) éligibles au DMA sont tout à fait claires, il n’en va pas de même pour les services ou applications qui pourraient être concernées. Les commissaires européens vont donc devoir se pencher un peu plus avant sur les données « brutes » d’iPadOS, le nombre d’utilisateurs sur l’OS, la part de marché ou bien encore le taux d’usage, afin de déterminer si l’OS de l’iPad doit en passer par les fourches caudines du DMA.