Parallels Desktop 19 est arrivé sur Mac, et c’est peu dire que les nouveautés sont nombreuses. La principale d’entre elles est sans doute la compatibilité assurée avec macOS Sonoma mais l’on note aussi l’arrivé de la fonction Touch ID pour des logins Windows et/ou authentifications sans mots de passe. La compatibilité avec Sonoma permet l’impression à partir d’applications Windows et via l’IPP (Internet Printing protocol) et gère l’affichage en résolution dynamique (redimensionnement des écrans notamment).

N’oublions pas aussi la compatibilité OpenGL (compatibilité avec les logiciels VariCAD, Deswik.CAD, Vectorworks Vision et autres…) et une foultitude d’autres améliorations dont :

– Une nouvelle option pour créer une machine virtuelle Linux « Arm » sur des ordinateurs Mac Apple Silicon à l’aide de Rosetta (pour exécuter des binaires x86-64).

– La prise en charge améliorée de Packer et Vagrant de HashiCorp avec la machine virtuelle macOS.

– Une nouvelle option pour créer, regrouper et gérer les machines virtuelles Parallels et leurs conteneurs à partir de l’extension Visual Studio Code.

– La prise en charge de l’inscription de Windows dans les solutions de gestion Windows, telles que Microsoft Intune et autres, lors de son déploiement à l’aide du profil de configuration Parallels My Account ou sous forme de fichier partagé.

Parallels Desktop 19 est disponible soit au prix unitaire de 130 euros 130 euros, soit via un abonnement annuel de 100 euros (ou 50 euros pour les enseignants/étudiants). Si vous disposez déjà du logiciel, la bascule vers la version 19 vous en coûtera 69,99 euros.