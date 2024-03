Parallels Desktop se met à jour. Le logiciel de virtualisation propose des améliorations pour le rendu graphique et pour la synchro du presse-papier entre le Mac et les OS pris en charge dans Parallels Desktop, un second point qui sera sans doute très apprécié des utilisateurs travaillant au quotidien dans plusieurs environnements (macOS, Windows, Linux, etc.). L’amélioration du presse-papier concerne uniquement les versions Pro et Business de Parallels Desktop. Les utilisateurs peuvent désormais choisir d’activer la synchronisation bidirectionnelle, la synchronisation unidirectionnelle ou de désactiver complètement la synchronisation du presse-papiers. A noter que cette amélioration concerne aussi les machines virtuelles Linux. Ubuntu sera aussi plus facile à installer.

Les joueurs ne sont pas oubliés : la version 19.4 corrigé les bugs graphiques bien visibles avec certains titres (comme le très réputé Dark Souls II et le très populaire Genshin Impact). Malheureusement, l’éditeur prévient qu’il peut rester quelques soucis avec les jeux compatibles DirectX 12 voire, et c’est plus embêtant, avec les titres qui embarquent des systèmes anti-triche. Concernant ce dernier point, on se doute que les joueurs compétitifs ne passent pas par un logiciel de virtualisation, mais tout de même… Enfin, l’interface utilisateur de Parallels Desktop a subi quelques retouches bienvenues, notamment dans les menus des paramètres.

Parallels Desktop fonctionne sur tous les Mac Apple Silicon. La licence est de 99,99 dollars à l’année pour l’édition standard, 150 dollars/an pour l’édition Business et 200 dollars/an pour l’édition Pro (à quoi il faudra rajouter bien sûr le coût des licences Windows).