Apple TV+ propose la bande-annonce du film Flora and Son avec notamment Eve Hewson et Joseph Gordon-Levitt au casting. Le film, qu’Apple a acheté pour 20 millions de dollars, sortira le mois prochain sur la plateforme de streaming.

Flora (Eve Hewson), maman solo, ne sait plus quoi faire de son ado rebelle, Max (Orén Kinlan). Encouragée par la police à trouver un passe-temps pour Max, elle lui donne une vieille guitare acoustique. Grâce à l’aide d’un musicien has been de Los Angeles (Joseph Gordon-Levitt), Flora et Max découvrent la magie de la musique. Le film explore les liens qui unissent une mère et son fils en quête d’harmonie.

John Carney est le réalisateur et scénariste du film. La production est assurée par Peter Cron, Rebecca O’Flanagan, Robert Walpole, Anthony Bregman et John Carney. Pour la production exécutive, on retrouve Cathleen DoreMilan Popelka et Alison Cohen.

« J’avais pensé au film avant la pandémie, et pendant celle-ci, j’ai pensé à ce que ce serait de prendre un nouvel instrument et de l’apprendre », a déclaré John Carney. « Je me suis dit : mon Dieu, ce serait une bénédiction de trouver quelque chose qui vous permette de traverser cette épreuve ».

Flora and Son sortira sur Apple TV+ le 29 septembre prochain. Il y aura également une sortie au cinéma le 22 septembre dans quelques salles, mais uniquement aux États-Unis visiblement.