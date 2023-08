Un iPhone 15 avait été repéré dans une base de données d’un régulateur avec l’identifiant A3094 il y a quelques jours et voilà aujourd’hui qu’il y a un autre modèle qui a pour numéro A3090, comme le souligne MySmartPrice.

Les identifiants sont présents dans la base de données du Bureau des normes indiennes. Les iPhone 14 portent les numéros de modèle A2649, A2881, A2884, A2883 et A2882. Il n’existe actuellement aucun appareil Apple ayant les identifiants A3090 et A3094. Les identifiants d’iPhone augmentant généralement avec chaque génération, il est très probable que A3090 et A3094 correspondent à deux variantes de l’iPhone 15.

Ce n’est pas la première fois que la base de données du Bureau des normes indiennes sert à identifier des iPhone qui s’apprêtent à sortir. L’année dernière, l’identifiant A2882 avait été repéré quelques semaines avant l’annonce d’Apple pour les iPhone 14. Il s’agissait en l’occurrence de l’iPhone 14 produit pour les régions et pays autres que l’Inde.

Apple va proposer quatre nouveaux téléphones : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Leur présentation devrait se faire lors d’une keynote le 12 septembre prochain. Les précommandes auraient lieu le 15 septembre et la commercialisation se tiendrait le 22. Il se pourrait toutefois que l’iPhone 15 Pro Max connaisse un retard de l’ordre de quelques semaines à cause d’un problème pour la partie photo et plus exactement le capteur périscopique.