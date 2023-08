Selon Ming-Chi Kuo, analyste bien renseigné au sujet d’Apple, l’iPhone 15 Pro Max va être « expédié en masse » dès cette semaine. Cela intervient au moment où des rumeurs font état de difficultés de production.

Kuo indique :

Le marché craint que les livraisons d’iPhone 15 ne soient encore réduites en raison de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement (mon estimation est de 80 millions d’unités contre 70 à 80 millions d’unités selon des estimations prudentes), et que les livraisons d’iPhone 15 Pro Max ne soient retardées. Cependant, le fait est que l’iPhone 15 Pro Max commencera à être expédié en masse cette semaine, et qu’Apple augmente simultanément les livraisons des anciens modèles. Le marché étant trop conservateur en ce qui concerne les livraisons d’iPhone/iPhone 15 au deuxième semestre de l’année 2024, ce qui a entraîné une correction du cours de l’action et un sentiment commercial favorable pour les annonces de nouveaux produits, l’action Apple pourrait avoir une opportunité de rebond à court terme.