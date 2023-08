Meta l’avait promis : la firme dirigée par Zuckerberg vient de démarrer la bêta fermée d’Horizon Worlds dans sa version mobile et PC desktop. Pour l’instant, cette bêta est uniquement destinée à un tout petit panel d’utilisateurs Android, mais à terme, les propriétaires d‘iPhone ou d’iPad pourront aussi en profiter (si l’on peut dire…). Plusieurs utilisateurs n’ont pas pu résister à à la tentation de publier de courts extraits de cette version non-VR (voir ci-dessous).

Meta Horizon Worlds – PC Footage pic.twitter.com/VL0IhbPmKr — Luna (@Lunayian) August 27, 2023

On remarque immédiatement un gros changement avec la version Meta Quest 2 : les avatars ont enfin des jambes ! Sur Meta Quest, on ne voit que le torse de ces derniers et l’absence de gambettes rajoute beaucoup à cette impression désagréable de métavers un peu « cheap ». Ces quelques améliorations graphiques permettront-elles à Horizon Worlds d’augmenter sensiblement le nombre de ses visiteurs ? Rien n’est moins sûr : la bêta fermée est actuellement disponible dans les pays suivants : Canada, France, Islande, Irlande, Espagne, Royaume-Uni, et bien sûr États-Unis.