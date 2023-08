Les smartphones d’Apple sont populaires et notamment les modèles les plus chers, avec l’iPhone 14 Pro Max qui est le modèle le plus vendu dans le monde. En réalité, le podium comprend les derniers téléphones d’Apple.

Le cabinet Omdia révèle qu’il y a eu 26,5 millions d’iPhone 14 Pro Max vendus au premier semestre de 2023. On retrouve ensuite l’iPhone 14 Pro (21 millions d’exemplaires) et l’iPhone 14 (16,5 millions). Arrive ensuite l’iPhone 13 (15,5 millions). Samsung prend le relai avec les Galaxy A14 (12,4 millions), Galaxy S23 Ultra (9,6 millions), Galaxy A14 5G (9 millions), Galaxy A54 5G (8,8 millions) et Galaxy A34 5G (7,1 millions). Le top 10 se termine avec l’iPhone 11 (6,9 millions).

On notera qu’il y a un absent de la famille des iPhone 14. En effet, l’iPhone 14 Plus n’est pas présent. Cela confirme ce qui se dit depuis plusieurs mois maintenant, à savoir que ce modèle n’attire pas les foules. Cela ne va pas empêcher Apple de sortir l’iPhone 15 Plus dans quelques semaines.

Concernant le premier semestre de 2022, le smartphone le plus vendu a été l’iPhone 13 (33,7 millions), suivi par l’iPhone 13 Pro Max (23 millions) et le Samsung Galaxy A13 (16,2 millions).

Le classement pour le premier semestre de 2023 est en tout cas une bonne nouvelle pour Apple, sachant que la demande existe pour le Pro Max. Justement, l’iPhone 15 Pro Max aura le droit à une particularité, à savoir un capteur périscopique pour un zoom optique plus important. Cette valeur ajoutée devrait pousser à l’achat, avec l’analyste Ming-Chi Kuo qui estime que ce modèle devrait représenter jusqu’à 40% des exemplaires.