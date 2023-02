L’iPhone 14 Plus n’arrive pas vraiment à trouver son public. C’était déjà le cas il y a quelques mois et l’histoire se répète aujourd’hui, selon les données de Ross Young, un analyste spécialisé dans les écrans.

Ross Young révèle que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max représentent 75% des expéditions d’écrans du côté des fournisseurs. Cela devrait monter à 80% en janvier et février. La demande importante montre que les deux modèles se vendent bien et qu’Apple a besoin d’avoir toujours plus de dalles pour produire un maximum d’exemplaires. Pour sa part, l’iPhone 14 enregistre une petite hausse par rapport aux précédentes données, mais l’iPhone 14 Plus connaît une baisse.

En réalité, il y a une pause dans l’expédition d’écrans pour l’iPhone 14 Plus. En d’autres termes, Apple a assez de stock actuellement pour répondre à la demande et peut donc encore tenir le coup. Avec les modèles Pro, il faut produire en masse pour éviter d’avoir des entrepôts vides. Ce scénario n’est pas du tout d’actualité avec l’iPhone 14 Plus.

En décembre, il s’est murmuré que les mauvaises ventes de l’iPhone 14 Plus inquiétaient sérieusement Apple, au point que le fabricant envisagerait des changements en 2023. Le premier changement en considération serait de différencier davantage les iPhone 15 Pro et les iPhone 15 non-Pro. L’autre option est qu’Apple envisagerait de baisser le prix du modèle Plus dans la gamme. En France, l’iPhone 14 Plus débute à 1 169€. En comparaison, l’iPhone 14 commence à 1 019€.