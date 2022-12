L’iPhone 14 Plus a du mal à trouver sa place, au point que ses ventes sont mauvaises en comparaison avec les autres modèles. Selon les informations du leaker coréen Yeux1122, cela inquiéterait sérieusement Apple, au point que le fabricant envisagerait des changements en 2023.

Le premier changement en considération serait de différencier davantage les iPhone 15 Pro et les iPhone 15 non-Pro. Ce point avait été évoqué pour la première fois par Ming-Chi Kuo en septembre. L’autre option est qu’Apple envisagerait de baisser le prix du modèle Plus dans la gamme. En France, l’iPhone 14 Plus débute à 1 169€. En comparaison, l’iPhone 14 commence à 1 019€. On peut d’ailleurs imaginer que le modèle standard connaîtrait lui aussi une baisse de tarif, puisqu’il serait étonnant que le modèle Plus soit le seul à avoir cet avantage.

Pour rappel, l’iPhone 14 Plus dispose d’un écran de 6,7 pouces. Il « remplace » l’iPhone 13 mini de 5,4 pouces, cette taille n’étant pas proposée avec la gamme actuelle. Il se trouve que l’iPhone 13 mini avait lui aussi enregistré de mauvaises ventes par rapport à ses grands frères.

Aux dernières nouvelles, Apple prévoit toujours quatre iPhone 15 pour 2023 avec les mêmes tailles qu’aujourd’hui (deux modèles non-Pro de 6,1 et 6,7 pouces, et deux modèles Pro de 6,1 et 6,7 pouces). Mais qui sait, peut-être que les mauvaises ventes de l’iPhone 14 Plus vont pousser Apple à abandonner l’idée de créer un iPhone 15 Plus. Il est un peu trop tôt pour le dire.