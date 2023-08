Apple va annoncer quatre variantes de l’iPhone 15, mais laquelle connaitra les meilleures ventes ? Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, ce sera l’iPhone 15 Pro Max avec 35 à 40% des ventes.

Apple serait en réalité très confiant avec l’iPhone 15 Pro Max, au point d’avoir augmenté le volume de production de l’ordre de 10 à 20% par rapport à l’iPhone 14 Pro Max l’an dernier. Selon Kuo, l’argument qui va pousser les consommateurs à se tourner vers le modèle le plus cher sera le capteur périscopique.

Les rumeurs ont déjà révélé que l’iPhone 15 Pro Max sera le seul modèle de la gamme cette année à avoir un capteur périscopique, ce qui permettra notamment d’avoir un zoom optique plus important. D’autres smartphones, comme le Galaxy S23 Ultra de Samsung, l’ont déjà. Mais ce sera une première chez Apple. Il faudrait attendre 2024 chez Apple pour également l’avoir sur l’iPhone 16 Pro.

Les deux gagnants dans cette histoire sont Largan et Apple. Le premier est le fournisseur qui s’occupe de la production du capteur périscopique, un composant dont le coût est annoncé pour être entre trois et quatre fois plus cher qu’un capteur « classique ». Le groupe s’occupe déjà de 60% de la production pour le capteur de Huawei. Le second vainqueur n’est autre qu’Apple, puisque l’iPhone 15 Pro Max sera le plus cher de la gamme. D’ailleurs, les rumeurs suggèrent une hausse de prix pour les iPhone 15 Pro et Pro Max.