Ming Chi Kuo en est convaincu : sur le premier trimestre 2024, l’iPhone 15 Pro Max restera le modèle de smartphone le plus vendu dans le monde; une bonne forme qui profiterait indirectement à Largan, le fournisseur du capteur télescopique des Pro Max, qui verrait son chiffre d’affaires grimper de 108,8 millions de dollars à 121,7 millions sur la période concernée. Le nouveau capteur périscopique pourrait représenter 20 à 25% de la croissance de Largan sur le semestre. Et ce n’est pas fini puisqu’il se murmure que le capteur périscopique gagnerait aussi l’iPhone 16 Pro cette année (en plus du modèle Max). Largan n’a pas fini de battre ses records de CA.

Kuo estime aussi que les ventes de l’iPhone 15 Pro Max représenteront 40 à 45% des ventes globales d’iPhone 15 sur la première moitié de 2024, tandis qu’Apple pourrait atteindre une marge brute de 50% (voire un peu plus). Autant l’augmentation des prix sur les modèles non-Pro a eu un effet délétère sur les ventes, autant les tarifs stratosphériques des iPhone les plus hauts de gamme n’ont pas empêché les modèles Pro d’attendre les sommets. La seule grosse différence c’est qu’il n’y plus quasiment que des CSP ++ pour en profiter…