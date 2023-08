WhatsApp annonce la disponibilité de la nouvelle version de son application Mac. Elle a la particularité d’être native à macOS, là où la version distribuée jusqu’à présent était l’équivalent de la version Web englobée dans une application.

L’application native de WhatsApp sur Mac doit améliorer les performances générales, ce qui est un bon point pour les utilisateurs. La nouvelle version est aussi l’occasion d’accueillir les appels de groupe, ainsi que la fonction de glisser-déposer pour partager rapidement et facilement un fichier. De plus, il devient possible de consulter son historique des discussions plus en détail.

Voici ce qu’indique la messagerie sur son blog :

Grâce à la nouvelle application WhatsApp pour Mac, vous pouvez désormais passer des appels de groupe depuis votre Mac pour la première fois, en rejoignant jusqu’à 8 personnes en appel vidéo et jusqu’à 32 personnes en appel vocal. Vous pouvez désormais rejoindre un appel même s’il a déjà commencé, voir votre historique des appels et choisir de recevoir des notifications d’appels entrants même lorsque l’application est fermée.

La mise à jour de l’application est disponible dès maintenant sur le site de WhatsApp. La version sur le Mac App Store n’est pas encore à jour, mais on peut se douter que cela ne va pas tarder. Si vous ne voulez pas attendre, récupérez la nouvelle mise à jour directement depuis le site de WhatsApp.