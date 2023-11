WhatsApp a déjà proposé la nouvelle version de son application native sur Mac, mais elle était uniquement disponible via le site Internet de la messagerie. Aujourd’hui, il est possible de la télécharger par le biais du Mac App Store d’Apple.

C’est par le biais d’un message posté sur X (ex-Twitter) que WhatsApp annonce la nouvelle. « Ce message est pour les utilisateurs de Mac. WhatsApp pour Mac est maintenant disponible dans le monde sur le Mac App Store », peut-on lire.

L’avantage de la mise à jour (que ce soit celle d’aujourd’hui sur le Mac App Store ou celle disponible depuis août sur le site de WhatsApp) est qu’il est ici question d’une application native. C’est fini la période où l’application sur Mac était basée sur Electron. Maintenant, la version Mac s’appuie sur le code de la version iOS pour une meilleure optimisation sur macOS.

L’application native de WhatsApp sur Mac améliore les performances générales, ce qui est un bon point pour les utilisateurs. Elle est aussi l’occasion d’accueillir les appels de groupe, ainsi que la fonction de glisser-déposer pour partager rapidement et facilement un fichier. De plus, il devient possible de consulter son historique des discussions plus en détail.

L’application native de WhatsApp pour macOS est disponible gratuitement au téléchargement sur le Mac App Store.