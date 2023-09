Arm se prépare à faire son entrée en bourse et plusieurs de ses clients, dont Apple, ont décidé d’investir. Il y aura également Nvidia, Google, AMD, Samsung et Intel selon Reuters.

Les puces que l’on retrouve dans les smartphones, tablettes et d’autres produits (comme les Mac M1/M2) s’appuient sur l’architecture d’Arm. Autant dire que la société est plus qu’importante. Les clients du groupe comme Apple l’ont bien compris, d’où l’intérêt d’investir.

SoftBank, le propriétaire d’Arm, vise une valorisation de 50 à 55 milliards de dollars pour son entrée à la bourse. L’évaluation visée est nettement inférieure aux 64 milliards de dollars évalués par SoftBank lorsqu’il a récemment acquis une participation supplémentaire de 25% dans Arm à partir de son Vision Fund de 100 milliards de dollars.

Concernant Apple, Google, Nvidia et les autres, l’investissement sera entre 25 et 100 millions de dollars. Arm et SoftBank ont réservé 10% des actions qui seront vendues lors de l’introduction en bourse à des entreprises clientes. Par ailleurs, Amazon, qui était en discussion au sujet d’un investissement potentiel, a choisi de ne pas participer à l’introduction en bourse.

L’introduction en bourse a provoqué une ruée parmi les plus grandes entreprises technologiques du monde, qui sont toutes clientes d’Arm, amplifiant les questions relatives à la neutralité de longue date de l’entreprise dans le secteur des puces. Les sociétés sont désireuses de renforcer leurs liens commerciaux avec Arm, en partie pour éviter que leurs rivaux ne bénéficient d’un avantage indu.

Bien que ces investissements n’offrent pas aux entreprises de sièges au conseil d’administration ni d’influence stratégique sur Arm, ils pourraient servir à consolider les relations existantes et à rendre plus difficile pour les concurrents l’acquisition de l’entreprise.