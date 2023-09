PayPal aura pris son temps. Le géant du paiement en ligne annonce que ses cartes de crédit sont désormais pleinement compatibles avec Apple Pay. Après les paiements PayPal en ligne via Apple Pay et la prise en charge de Tap to Pay sur iPhone, PayPal dévoile enfin le troisième étage de sa fusée : les propriétaires de cartes de crédit PayPal peuvent enregistrer ces dernières dans Wallet et ainsi utiliser le système de paiement Apple Pay lorsque les achats sont effectués avec l’iPhone ou l’Apple Watch.

C’est peu dire que PayPal est en retard : cela fait des années que la grande majorité des principaux établissements bancaires dans le monde propose la prise en charge d’Apple Pay avec les cartes de crédit, sachant que certaines banques se sont montrées particulièrement réfractaires au service de paiement d’Apple. L’ajout des cartes PayPal dans Wallet s’effectue très simplement : un bouton « Add to Apple Wallet” dans l’app PayPal redirige directement vers Wallet, après quoi il suffit de sélectionner le petit « + » situé en haut du coin droit de l’app pour enregistrer sa carte.