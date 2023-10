PayPal annonce que les clients avec sa carte bancaire sont désormais en mesure de l’ajouter au sein de l’application Cartes (Wallet) d’Apple. C’est aussi le cas pour Venmo, un service contrôlé par PayPal mais qui est uniquement disponible aux États-Unis.

Les clients de PayPal et Venmo qui ont ajouté leur carte à l’application Cartes d’Apple peuvent également utiliser Apple Pay sur iPhone, iPad et Mac pour effectuer des achats rapides dans les applications ou sur le Web en passant par Safari, sans avoir à créer de compte ou à saisir plusieurs fois les informations de livraison et de facturation.

Lorsque les clients paient avec Apple Pay, chaque achat est sécurisé car il est authentifié par Face ID, Touch ID ou le code d’accès de l’appareil, ainsi que par un code de sécurité dynamique unique à usage unique (token). PayPal assure également la protection et la sécurité des transactions, qu’un client paie à l’aide d’un smartphone ou de sa carte physique.

Pour ajouter sa carte PayPal, il suffit d’ouvrir l’application Cartes d’Apple et de cliquer sur l’option pour ajouter une nouvelle carte. À partir de cette étape, vous pouvez scanner la carte ou entrer les détails manuellement. Une fois que la vérification est faite, la carte est prête à être utilisée. PayPal précise qu’il sera également possible de réaliser ces étapes directement depuis son application, mais cela se fera dans quelques mois et non tout de suite.

À noter que la carte bancaire de PayPal propose d’avoir un cashback. Ce cashback est également d’actualité quand vous passez par votre iPhone, iPad ou Mac.