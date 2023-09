Le séisme de magnitude 6,8 qui a touché cette semaine le Maroc se veut le plus puissant du pays. Plus de 2 000 personnes sont mortes selon les dernières données disponibles. Plusieurs pays et entreprises ont annoncé leur soutien financier pour aider les secours, et Apple fait partie de ces sociétés.

C’est Tim Cook qui a annoncé qu’Apple fera un don. Le patron d’Apple a écrit sur X (ex-Twitter) :

Our hearts go out to all of those in Morocco impacted by the terrible earthquake. We’re thinking about you, and Apple will be making a donation to relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) September 10, 2023