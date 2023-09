Apple annoncera demain les iPhone 15 lors de la keynote, mais qu’en sera-t-il des iPhone 12 et 13 mini ? Il se pourrait bien qu’Apple y mette un terme après sa conférence.

Le stock d’iPhone 13 mini est bas aux États-Unis comme le constate Mark Gurman de Bloomberg. Apple indique que la livraison se fera sous six à huit semaines. Le fait que cela intervient peu de temps avant la keynote n’est pas forcément un bon signe.

Le modèle mini a fait ses débuts avec l’iPhone 12. L’écran est de 5,4 pouces, là où les modèles standard et Pro font 6,1 pouces et les modèles Plus et Pro Max font 6,7 pouces. Apple a continué l’année suivante avec l’iPhone 13 mini. Mais ce format a été abandonné avec l’iPhone 14. Il ne sera pas de retour avec les iPhone 15.

Ceux qui veulent donc à tout prix un iPhone 13 mini devraient donc l’acheter aujourd’hui, avant qu’il disparaisse (potentiellement) de l’Apple Store après la keynote de demain. Si c’est réellement le cas, alors l’unique option pour acheter un modèle sera de passer par un revendeur comme Amazon et la Fnac qui écouleront les stocks.

Pourquoi Apple a-t-il abandonné la gamme mini depuis l’iPhone 14 ? La raison est simple : les ventes n’ont pas été au rendez-vous par rapport au reste de la gamme. En avril 2022, il a été révélé que l’iPhone 13 mini représentait seulement 3% des ventes aux États-Unis. En comparaison, la part était de 38% pour l’iPhone 13. Les iPhone 13 Pro et Pro Max étaient juste derrière.