Après la disparition du cuir (ou presque) dans la gamme des accessoires Apple (bracelets Apple Watch, coques iPhone ou iPad) au profit d’un matériau éco-responsable en fibre végétale, le FineWoven (donnant l’apparence du Daim), voilà que le silicone pourrait à son tour disparaitre des étals du californien. Si l’on en croit le leaker Kosutami, les coques/bracelets en silicone pourraient à leur tour disparaitre des boutiques en ligne ou physique d’Apple.

Les bracelets Sport et Boucle fluoroélastomère ou bien encore la lanière AirTag en polyuréthane ne seraient plus commercialisés dans un avenir plus ou moins proche, même s’il ne faut pas s’attendre ici à ce que ces accessoires disparaissent dans les toutes prochaines semaines. Apple ferait donc un grand ménage dans ses gammes d’accessoires, une initiative louable même si l’on peut craindre une communication très « greenwashing » sur le sujet : quand une société vend environ 300 millions d’appareils par an (toutes gammes confondues), elle ne peut pas ne pas avoir une (très) lourde empreinte carbone sur la planète, même si les progrès réalisés sur les modes de production ou les matériaux atténuent forcément les dégâts occasionnés.