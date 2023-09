L’action d’Apple (AAPL) connait une baisse quelques instants avant la keynote où seront notamment annoncés les iPhone 15. La baisse est de 1,41% à 176,83 dollars.

La grande question est de savoir si Apple va réussir à convaincre les marchés avec ses annonces lors de la keynote. C’est toujours délicat parce que certains investisseurs et analystes y voient une légère progression d’une année sur l’autre avec les nouveaux iPhone, sans réels changements majeurs.

Apple va essayer de convaincre en présentant les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Un élément qui va faire parler n’est autre que la présence du port USB-C pour remplacer le port Lightning. Il y aura également la présence de la Dynamic Island sur tous les modèles, là où elle était réservée aux modèles Pro avec les iPhone 14.

Les iPhone 15 Pro auront le droit à d’autres changements, dont la nouvelle puce A17 qui se repose sur le processus de gravure en 3 nm, contre 5 nm avec l’A16. Il y aura également le bouton Action qui remplacera le commutateur pour le silencieux. Citons par ailleurs un capteur périscopique pour l’iPhone 15 Pro Max qui permettrait d’avoir un zoom optique x5 ou x6, soit le double des iPhone 14 Pro. Dernier élément : une hausse de prix est attendue.

Apple va également annoncer les Apple Watch Series 9 et Ultra 2, ainsi que les AirPods Pro avec un boîtier équipé d’un port USB-C.

Apple débutera sa keynote à 19 heures (heure française). Il sera possible de la suivre en direct sur iPhoneAddict via notre page dédiée ou sur notre application iAddict (Lien App Store) via la rubrique Keynote.