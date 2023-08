Comme c’est le cas pour chaque keynote, Apple a activé son hashmoji sur X (ex-Twitter) quand un internaute poste un message accompagné du hashtag #AppleEvent. Il s’agit simplement du logo que l’on retrouve sur le carton d’invitation.

Apple a officialisé aujourd’hui la keynote des iPhone 15, en annonçant que la conférence aura lieu le 12 septembre à 19 heures (heure française). La keynote a pour nom Wonderlust, qu’Apple a traduit par « Rêvélation » en français, pour faire un jeu de mots avec « rêve » et révélation ».

La keynote va tout particulièrement se focaliser sur la présentation des iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Les smartphones seront naturellement plus puissants grâce à la puce A16 pour les modèles non-Pro et la puce A17 pour les modèles Pro. Il y aura aussi un port USB-C à la place du port Lightning. Citons également des améliorations pour la photo, notamment sur l’iPhone 15 Pro Max avec son nouveau capteur périscopique.

Apple va également profiter de sa conférence pour annoncer les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Leur présentation ne devrait pas être bien longue, sachant que les rumeurs font état d’améliorations générales des performances. Le design général des montres ne devrait pas évoluer.

Un autre produit attendu n’est autre qu’une révision des AirPods pour avoir un boîtier équipé d’un port USB-C. Les écouteurs seraient ainsi raccord avec les iPhone 15.