Apple propose aujourd’hui à la vente un nouvel accessoire, à savoir un adaptateur USB‑C vers Lightning. C’est lié aux iPhone 15, annoncés ce soir, qui embarquent un port USB-C à la place du port Lightning.

Voici comment Apple présente son dongle :

L’Adaptateur USB‑C vers Lightning vous permet de connecter vos accessoires Lightning à un iPhone ou iPad compatible USB‑C afin de profiter de trois fonctions essentielles – recharge, transfert de données et audio – avec un même adaptateur. Cet adaptateur est doté d’un câble tressé, plus résistant. Branchez l’extrémité USB‑C de l’adaptateur dans le connecteur USB‑C de votre iPhone ou iPad, puis connectez votre accessoire Lightning. Cet adaptateur permet la connexion à la plupart des voitures, notamment celles qui fonctionnent avec CarPlay. Vous pouvez aussi connecter directement un câble USB de votre véhicule vers le connecteur USB‑C de votre iPhone.

Il est vrai que l’intérêt est plus que limité. Il est plus intéressant de prendre directement un câble USB-C qui coûtera moins cher en plus. Mais Apple met en avant l’usage de CarPlay.

Il faut s’accrocher pour le prix de l’adaptateur USB‑C vers Lightning, sachant qu’Apple demande 35€. L’acheter est possible dès maintenant sur l’Apple Store en ligne.