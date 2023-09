Suite à l’annonce des iPhone 15, Apple a mis en vente de nouveaux câbles de charge USB-C. On retrouve un modèle de 1 mètre pour une charge jusqu’à 60 W et un câble de 2 mètres pour une charge jusqu’à 240 W.

Voici comment Apple présente son câble de charge USB-C qui fait 1 mètre :

Enrobé d’un matériau tissé, ce câble d’alimentation de 1 mètre, avec un connecteur USB‑C à chaque extrémité, est idéal pour charger et synchroniser des appareils USB‑C et transférer les données entre ces appareils. Il permet la charge jusqu’à 60 watts et des transferts de données à des vitesses USB 2. Associez le Câble de charge USB‑C à un adaptateur secteur USB‑C compatible pour recharger vos appareils depuis une prise murale et profiter de capacités de charge rapide. Adaptateurs secteur USB‐C vendus séparément.

Sans surprise, la présentation pour l’autre modèle est strictement identique, à l’exception qu’elle mentionne la longueur de 2 mètres et la charge jusqu’à 240 W.

Apple liste de nombreux produits compatibles, dont les récents Mac et iPad. Et bien évidemment, les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max font aussi partie de la liste. Les anciens iPhone sont exclus étant donné qu’ils embarquent un port Lightning.

Le câble de charge USB-C 60 W qui fait 1 mètre est disponible sur l’Apple Store en ligne pour 25 euros. Le modèle de 2 mètres avec 240 W est disponible pour 35 euros.