Act Different, une association d’activistes écologistes qui veut promouvoir des technologies plus en phases avec les problématiques environnementales actuelles, a publié un énorme fake particulièrement sophistiqué pour mettre en avant l’iPhone ∞ (iPhone Infinity), un concept d’iPhone modulaire présenté dans la longue vidéo d’une fausse keynote par un Tim Cook tout aussi faux et dont le visage est animé par la technologie du deepfake. Reprenant les bases du concept Ara de Google, l’iPhone ∞ se présente sous la forme de modules de composants que l’on peut rattacher les uns aux autres par un système d’attache magnétique : la batterie, le bloc photo et Face ID, le processeur, les ports, tout peut être ainsi retiré parties par parties et réassemblé de façon à modifier telle ou telle spécifications de l’appareil.

Si l’idée n’est pas neuve en soi, son application dans le monde réel semble pour le moins problématique, si problématique que Google avait lâché son projet Ara au bout d’un année de développement. Act Different présente cette initiative comme un « psychomagic act » destiné à éveiller les consciences sur le nécessité de produire des appareils à la durée de vie quasi infinie, épargnés par l’obsolescence. L’organisation propose aussi de refonder le board d’Apple en y incluant des personnes avant tout préoccupées par l’environnement plutôt que par la course aux profits.