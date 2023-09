Sortie surprise sur l’App Store de Thunder Ray (Lien App Store – 8,99 euros – iPhone/iPad), un jeu de boxe futuriste façon Punch-Out disponible aussi sur PS4/PS5. Le tarif plutôt élevé (pour un jeu mobile) est ici parfaitement justifié : le joueur se retrouve face à un jeu d’arcade de belle facture, aux graphismes dessinées à la main (et à la palette graphique), et avec une DA joliment inspirée des comics. Une myriade de méchants boxeurs vous attendent, et ces derniers prennent souvent des allures de gros boss.

Comme cela se passe dans un futur très lointain, on aura à se battre face à d’énormes cyborgs, des aliens et autres créatures spatiales. Les coups spéciaux « Thunder » pleuvent (avec des mini-cinématiques bien « WTF ! »), et le gameplay est aussi rétro que l’environnement est futuriste, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose pour ce type de jeu. Bref, une excellente pioche que l’on attendait pas du tout, preuve que l’App Store peut encore nous réserver de (très) belles surprises…