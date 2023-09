Apple propose aujourd’hui la mise à jour iOS 17.0.1 (build 21A340). Elle arrive quelques jours à peine après la sortie d’iOS 17 pour tout le monde. Elle n’apporte pas de nouveautés, mais corrige des problèmes.

Selon les notes d’Apple, iOS 17.0.1 vient corriger des bugs et proposer d’importants correctifs de sécurité pour les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Pour autant, la mise à jour est disponible sur l’ensemble des iPhone et iPad. D’ailleurs, les iPhone 15 ont le droit à iOS 17.0.2.

Quelques minutes après la sortie de la mise à jour, Apple a détaillé les changements pour la sécurité et ils sont importants : trois failles déjà exploitées par des hackers ont été corrigées. Plus d’informations sur cet article.

Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez iOS 17.0.1 et procéder à son téléchargement, suivi de son installation. Sinon, vous pouvez télécharger la nouvelle version sur notre page dédiée puis faire une installation manuelle via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

Pour rappel, les iPhone et iPad compatibles avec iOS 17 sont les modèles suivants :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)